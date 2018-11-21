«Приветствую тебя, если ты читаешь этот отзыв.

Меня зовут Сергей Бугримов, я из Москвы, мне 22 года, работаю в сфере инфомаркетинга и интернет-продаж.

Оставляю этот отзыв искренне, из чувства благодарности, не потому, что попросили. И самое главное, для того, чтобы помочь тебе решиться сделать шаг к личной консультацие. Ведь порой на расстоянии очень тяжело довериться незнакомому человеку, тем более в таком вопросе как личная консультация посредством ченнелинга. Да, я человек знакомый с эзотерикой или как говорят в народе «шизотерикой», но поверь, я знаю и что такое технологии, которые работают, которые приносят результаты, приносят

изменения в жизни, в реальном материальном мире. Когда-то я прочитал много эзотерической литературы, и был на разных эзотерических сеансах, но не могу их назвать эффективными, говорю это не исходя из того, что об этом думаю или думал, а опираясь на то, помогло ли мне это по факту что-то изменить. У каждого из нас уникальные проблемы и задачи, свои мечты и цели, и у каждого свои пути их достижения, и потому скажу, что для меня оказалось нереальным в тех тоннах литературы и другом информационном потоке найти то, что мне было необходимо в тот момент, да и к тому же для меня вся вычитанная информация была ложной, лишь только для авторов верной.

Первый мой сеанс был года полтора назад, тогда я как жаждущий приникал к любому источнику, чтобы найти ответы и решить проблемы. Была очень тяжелая ситуация с любимой девушкой, неопределенность в путях обучения и заработка, чувство безвыходности, да и к тому же в тот момент уже очень запутался. В первую очередь выделю ценность ченнелинга в информационном смысле, тогда меня поразила точность ответов. Сейчас уже чуть более развитым я знаю что такое «холодное чтение», и помню как эту технологию использовали в консультациях другие экстрасенсы и медиумы, я не отрицаю в принципе их дар, но виденье их очень слабое по сравнению с тем, какие знания я получил на сеансе ченнелинга. На сеансе я не давал никаких фактов, которые можно было бы раскручивать, да и к тому же обычно экстрасенс больше спрашивает, а здесь я кроме сухого вопроса только слушал. Приведу небольшой пример, когда я спросил о выборе специальности мне ответили какие варианты реализации моей миссии были, а именно: врач, пожарный (я помню те переломные моменты, когда я выбирал подготовительные курсы в университет, я действительно хотел поступать в мед, и когда закончил школу и понимал, что в мед не поступлю хотел идти в школу МЧС, но послушав маму поступил в экономический университет), но эти возможности уже были упущены, и мне сказали, что теперь я смогу встать только на путь не физического спасения людей, а психологического, тогда я не понимал о чем речь, но сейчас спустя полтора года эти слова обрели понимание, я уже почувствовал, что меня тянет к тренерской деятельности, знаю о том в каком формате будет моя момощь (посредством тренингов и коучинга). Так же мне подсказали как мне стоит обучаться и каким вещам. Объяснили с чем связанна болезненность отношений с девушкой и как поступить в тех или иных остоятельствах. Спустя полтора года скажу, что все рекомендации себя оправдали, следование им привело к качественным изменениям в моей жизни, удовлетворенность разными сферами на много выросла, сейчас уже я ставлю себе задачи не как вылезти из ямы, а как залесть в гору.

И сейчас спустя полтора года я решил еще раз обратиться за личной консультацией. Вопросы были несколько другие: меня интересовало мое происхождение, некоторые религиозные воззрения предков, и некоторые вопросы связанные со спортом, работой и бизнесом. Скажу, что что-то внутри успокоилось после сеанса, эти внутренние вопрсы перестали меня терзать, появилась уверенность что так оно и есть, и к тому же нашел несколько подтверждений полученной информации. Расскажу еще об одном эффекте — во время сеанса появляется чувство всепонимания, на все вопросы что задаю внутри мгновенно появляется понимание, просто от контактера получаю подтверждение этим образам в словах, во время сеанса даже очень сложные вопрсы становятся ясны как 2х2, но к сожалению после него снова словно ребенок, это становится сложным тригонометрическим уравнением, но новое знание становится как путеводная звезда, которая светит там вдали сквозь туман.

Сейчас уже более точно знаю какую роль играет спорт в моей жизни, пути личного и профессионального развития, моя уникальность и в чем я могу стать лучшим, знаки конечно же указывающие на это ранее тоже были. Сеанс помог почувствовать что мне важно, а что уже было чужеродным наслоением, помог привести в порядок систему кооридинат. Намерен применять полученные рекомендации, потому что в нашем мире решают действия. Как говорится «знать и не делать, все равно что не знать».

Еще раз благодарю контактера Инессу Гутерман и Силы!»