Ченнелинг-пространство Cosmoharmony:
послания, обучение, консультации
Найдите ответы, которые помогут изменить Вашу жизньЗаписаться на личную консультацию
Выстраивайте Успешную жизнь - изучайте ченнелинговую информацию на Пути своего развития
Ченнелинг поможет увидеть мир шире и многограннее – вы начнете лучше понимать себя и окружающих, иначе относиться к происходящему. В результате чего измените свою жизнь – поймете, как разрешить наболевшие проблемы и реализовать самые сокровенные мечты
Обучайтесь на основе ченнелинговой информации
от контактера Аруны (Инессы)
28 ченнелинговых курсов, более 1300 личных сеансов. Работаю с Высшими Разумами с 2011г.
«Предлагаю ознакомиться с уникальной информацией - со мной работают Высшие Разумы и Структуры 6–10 уровня плотности. Для сравнения: по общеизвестной классификации наш физический мир относится к 3-й, Создатель – к 12-му уровню плотности.
Эта информация поможет Вам в самосовершенствовании, развитии Духовности, реализации внутреннего потенциала, разрешении проблем и поиске своего Истинного Пути»
Аруна (Инесса)Подробнее о контактере Получить рекомендацию
Используйте нашу ченнелинг-информацию для качественных
изменений Вашей жизни
Вы получите:
Ответы на вопросы
Спрашивайте обо всем, что интересует – от происходящего в Вашей жизни до масштабных исторических событий. Вы узнаете ответы и получите разъяснения о происходящем
Решение проблем
Описывайте волнующие Вас ситуации – Высшие Разумы разъяснят, в чем причина сложившейся ситуации и посоветуют, как грамотно действовать дальше, используя уникальные практики
Осознание себя
Изучайте ченнелинговые прогнозы, послания, курсы – вы яснее поймете свою Внутреннюю Суть и место в этом мире. Готовы к развитию? – оставьте заявку, порекомендуем подходящий Вам курс
Развитие Духовности
Накапливайте мудрость, становитесь объективнее – в процессе ченнелинг-обучения Вы начнете воспринимать происходящее совершенно иначе. И в Вашу жизнь придет яркий смысл
Ощущения участников ченнелингового пространства Cosmoharmony
Измениться может каждый – попробуйте и Вы
«Инесса, еще раз хочу поблагодарить Вас за личную консультацию!
В который раз переслушиваю беседу, каждый раз находя все новые и новые смыслы, контексты, незамеченные, а скорее непонятые, раньше.
Беседа помогла мне найти многие недостающие кусочки картины под названием «Я», понять и состыковать многие мои поведенческие реакции, которые раньше казались несовместимыми.
Очень понравилась та необычная, даже неожиданная, медитация, проведенная Силами и ощущение единства со всем Сущим, которое она вызвала.
Похоже, я наконец-то усвоила урок, из-за которого раз за разом попадала в однотипные, «долгоиграющие» ситуации хождения по кругу! Чувство свободы и обретенной мудрости переполняют меня!
Спасибо за эту возможность заглянуть за пределы нашей реальности, взглянуть хоть одним глазком в «закулисье»
Удачи Вам на Вашем Пути Служения!»
Наталья М. (личный сеанс)
27.12.2011г.
«Сеансы с Инессой в корне перевернули мою жизнь и каждая встреча стабильно выбивала почву из под ног разрушая мое железобетонное представление о себе и роли в этом мире .
Все началось в 2011 году весной. По ночам ко мне стали похаживать непонятные существа . Их присутствие вызывало не приятное давление на меня. Шли недели, но незваные гости продолжали посещать и избавится от них было выше моих сил.
Я, написал письмо Инессе с вопросом было ли у нее что-то подобное и как она справлялась подобной сложностью. В-общем завязалась переписка. В очередном нашем письменном общении Инесса предложила выйти на связь с Силами и напрямую прояснить ситуацию. Эта встреча была с Силами 7-го кольца . Мне подробно растолковали данную проблему и много того, что от Учительской системы в прошлых контактах через другого посредника я получить не смог. Предложили мне помочь устранить (маячки) и заблокировать проход для (незваных гостей). Я согласился . Уже в эту же и последующие ночи меня никто не тревожил. Спасибо Инессе и Силам 7-го кольца , которые со мной были по родительски добры и внимательны.
Год спустя были еще плодотворные сеансы через Инессу с другими Силами, которые приоткрыли занавес на такие вещи, о которых я и помыслить не мог.
Знание, которые открываются через Инессу не позволят встать в привычное стойло. Что то уже будет иначе в наших головах и это путь не для трусливых, так как придется покинуть теплую навозную кучу, где все так понятно и предсказуемо.
Еще раз огромный спасибо и низкий поклон Инессе за ее внимание , терпение , сердечность и редчайший талант .
С уважением Николай»
Николай, Москва (личный сеанс)
20.06.2012г.
«Мое знакомство с Силами произошло год назад, интерес был вначале чисто любознательный, они не внушали никакого доверия, все мной воспринималось скептически и с подозрением. Но по мере того как я стала делать консультации, я стала прислушиваться к советам Сил. Если задавались какие то жизненные вопросы по поводу детей, семьи, работы, то давались очень обстоятельные и конкретные ответы. Например раньше у меня было чуство вины перед детьми, что я не уделяю им достаточно внимания, перед родителями, что должна больше заботиться о них, но Силы расставляют приоритеты. Для каждого такие приоритеты разные – для кого то действительно надо заботиться о детях и посвятить себя им, для другого – посвятить свою жизнь родителям, но мне было сказано что для меня развитием является посвящение себя своей профессии, своей работе, это моя установка, что достаточно уделять детям времени несколько часов в день, и далее заниматься собственным делом, после чего пропало чувство постоянной вины, саморазрушения, самоедства. Нормализовались отношения с детьми и появилось чувство уверенности в себе. Были также вопросы по поводу моего внешнего вида, я перепробовала много разных диет, я голодала, сидела на рисе, и т д. Мне был дан совершенно неожиданный совет – питаться протеинами и не есть углеводосодержащ
Алиса (личный сеанс)
8.07.2012г.
«Хочу выразить искреннюю благодарность посреднику Инессе. Она замечательный, добрый, отзывчивый человек. Личный ченнелинг меня и удивил и потряс: были даны ответы на вопросы, которые не озвучивались. Прокомментирован
Тем кто не может найти выход из какой либо сложившейся ситуации в своей жизни или ищет свое предназначение – личный ченнелинг даст такую возможность.
Инесса, благодарю Вас за ваш труд.
С уважением и благодарностью Ирина.»
Ирина (личный сеанс)
18.07.2012г.
«То, что испытала во время сеанса, можно назвать «мягкий шок». «Шок», потому что информация была шокирующей. А «мягкий», потому что подана она была так деликатно и тактично, что невозможно усомнится в добрых намерениях тех Сил, которые вышли на связь, в том что эту информацию необходимо принять и сделать выводы, а для меня это значит – начать менять свою жизнь, много работать над собой. Но теперь я знаю, что надо делать, куда приложить свои силы, чтобы развиваться, а не топтаться на месте и не тыкаться, как слепой котенок. Это здорово!
Много раз прослушивала запись сеанса. Удивительно, как много было дано за эти минуты – и разбор моей жизни, и советы для меня и моих родных, и упражнения, которые нужны именно мне. Большей помощи, чем эта, я еще не получала в своей жизни.
Огромное спасибо Инессе, с чьей помощью судьба сделала мне этот Новогодний подарок. Инночка, здоровья, счастья и процветания Вам!»
Анна (личный сеанс)
16.01.2013г.
«Работать в проектах Инессы Гутерман, прежде всего —это возможность получать не только интересную информацию и ценнейшие знания от Сил, но так же иметь возможность великолепного общения с добрым и мягким и мудрым человеком. Канал очень чистый, с минимальными искажениями, поскольку отражает душу данного посредника. Это подсказки о том, как менять свое поведение, отношение к жизни и событиям в ней. Информация от Сил дается четкая, достоверная и очень полезная, позволяющая познать глубже свою суть и проработать многие свои задачи на данное воплощение. Ответы на многие вопросы, в том числе и о себе, своем месте в мире. Это самое огромное благо, которое случилось со мной за последнее время. Это благо для моей Души и моего тела потому, что после изучения материалов проектов таких как «Плеяды» и прослушивания других ченнелингов от Сил, через Инессу, я живу более осознанно в проявленности и любви, стараюсь достидать целостности и гармонии, а это именно то, что необходимо моей Душе, особенно сейчас. Жизнь вокруг меня становится еще лучше и гармоничнее, поскольку я меняюсь постоянно. Магия обычно случается с теми, кто в нее верит и очень ждет!»
Ирина (проект "Медитации от Плеяд")
21.05.2013г.
«Приветствую тебя, если ты читаешь этот отзыв.
Меня зовут Сергей Бугримов, я из Москвы, мне 22 года, работаю в сфере инфомаркетинга и интернет-продаж.
Оставляю этот отзыв искренне, из чувства благодарности, не потому, что попросили. И самое главное, для того, чтобы помочь тебе решиться сделать шаг к личной консультацие. Ведь порой на расстоянии очень тяжело довериться незнакомому человеку, тем более в таком вопросе как личная консультация посредством ченнелинга. Да, я человек знакомый с эзотерикой или как говорят в народе «шизотерикой», но поверь, я знаю и что такое технологии, которые работают, которые приносят результаты, приносят
изменения в жизни, в реальном материальном мире. Когда-то я прочитал много эзотерической литературы, и был на разных эзотерических сеансах, но не могу их назвать эффективными, говорю это не исходя из того, что об этом думаю или думал, а опираясь на то, помогло ли мне это по факту что-то изменить. У каждого из нас уникальные проблемы и задачи, свои мечты и цели, и у каждого свои пути их достижения, и потому скажу, что для меня оказалось нереальным в тех тоннах литературы и другом информационном потоке найти то, что мне было необходимо в тот момент, да и к тому же для меня вся вычитанная информация была ложной, лишь только для авторов верной.
Первый мой сеанс был года полтора назад, тогда я как жаждущий приникал к любому источнику, чтобы найти ответы и решить проблемы. Была очень тяжелая ситуация с любимой девушкой, неопределенность в путях обучения и заработка, чувство безвыходности, да и к тому же в тот момент уже очень запутался. В первую очередь выделю ценность ченнелинга в информационном смысле, тогда меня поразила точность ответов. Сейчас уже чуть более развитым я знаю что такое «холодное чтение», и помню как эту технологию использовали в консультациях другие экстрасенсы и медиумы, я не отрицаю в принципе их дар, но виденье их очень слабое по сравнению с тем, какие знания я получил на сеансе ченнелинга. На сеансе я не давал никаких фактов, которые можно было бы раскручивать, да и к тому же обычно экстрасенс больше спрашивает, а здесь я кроме сухого вопроса только слушал. Приведу небольшой пример, когда я спросил о выборе специальности мне ответили какие варианты реализации моей миссии были, а именно: врач, пожарный (я помню те переломные моменты, когда я выбирал подготовительные курсы в университет, я действительно хотел поступать в мед, и когда закончил школу и понимал, что в мед не поступлю хотел идти в школу МЧС, но послушав маму поступил в экономический университет), но эти возможности уже были упущены, и мне сказали, что теперь я смогу встать только на путь не физического спасения людей, а психологического, тогда я не понимал о чем речь, но сейчас спустя полтора года эти слова обрели понимание, я уже почувствовал, что меня тянет к тренерской деятельности, знаю о том в каком формате будет моя момощь (посредством тренингов и коучинга). Так же мне подсказали как мне стоит обучаться и каким вещам. Объяснили с чем связанна болезненность отношений с девушкой и как поступить в тех или иных остоятельствах. Спустя полтора года скажу, что все рекомендации себя оправдали, следование им привело к качественным изменениям в моей жизни, удовлетворенность разными сферами на много выросла, сейчас уже я ставлю себе задачи не как вылезти из ямы, а как залесть в гору.
И сейчас спустя полтора года я решил еще раз обратиться за личной консультацией. Вопросы были несколько другие: меня интересовало мое происхождение, некоторые религиозные воззрения предков, и некоторые вопросы связанные со спортом, работой и бизнесом. Скажу, что что-то внутри успокоилось после сеанса, эти внутренние вопрсы перестали меня терзать, появилась уверенность что так оно и есть, и к тому же нашел несколько подтверждений полученной информации. Расскажу еще об одном эффекте — во время сеанса появляется чувство всепонимания, на все вопросы что задаю внутри мгновенно появляется понимание, просто от контактера получаю подтверждение этим образам в словах, во время сеанса даже очень сложные вопрсы становятся ясны как 2х2, но к сожалению после него снова словно ребенок, это становится сложным тригонометрическим уравнением, но новое знание становится как путеводная звезда, которая светит там вдали сквозь туман.
Сейчас уже более точно знаю какую роль играет спорт в моей жизни, пути личного и профессионального развития, моя уникальность и в чем я могу стать лучшим, знаки конечно же указывающие на это ранее тоже были. Сеанс помог почувствовать что мне важно, а что уже было чужеродным наслоением, помог привести в порядок систему кооридинат. Намерен применять полученные рекомендации, потому что в нашем мире решают действия. Как говорится «знать и не делать, все равно что не знать».
Еще раз благодарю контактера Инессу Гутерман и Силы!»
Сергей, Москва (личный сеанс)
8.06.2013г.
«Меня зовут Александр.
У нашей семьи не простая история и некоторые ее моменты как оказалось произвели не очень приятный эффект, который проявлялся уже давно, но очень сильно дал знать лишь в последнее время, когда мой отец тяжело заболел. Никто из врачей не смог и до настоящего времени обьяснить, что за чудо творилось с организмом и из за чего угасало тело…
Еще с января 2013 года у отца стали проявляться неприятные ощущения усталости, после чего он стал мучаться бессоницей. Когда ложился спать, и не только спать, а просто ложился. Его сердце останалвивалось, давление скакало как бешеное, терял сознание и была жуткая аритмия, толчки в сердце перед тем как почти остановиться… Это жуткие ощущения…
Такого не пожелаешь врагу, когда твой самый близкий человек, который дал тебе жизнь, твой отец — чахнет на глазах с большой скоростью. Когда он плачет и сам не понимает останется он или нет, а ты ему смотришь в это время в глаза и не знаешь даже за что схватиться, что сделать — только чтобы ему помочь!
Я пишу эти строки, вспоминая те жуткие моменты, и слезы наворачиваются на глазах.
Но к счатью все позади, благодаря помощи Инессы и Сил. Отец был выписан с больницы через несколько дней после сеанса, врачи не смогли понять причину болезни, все органы были здоровы, кровь соответствовала норме. Как оказалось причиной была порча с очень ему близкого человека.
На сеансе были проделана работа Сил по снятию некоторых каналов, даны некоторые рекомендации и общение с душой, которая была в теле человека при жизни совершив это деяние. Но мы искренне все относимся с пониманием и уважением к этой душе… Я не буду вдаваться в подробности, что за Силы выходили на связь, скажу лишь одно: уважайте всех и вся, и добро и зло, не гоняйте в голове отрицательных мыслей и не смотрите на жизнь в розовых очках, избегая видеть его таким какой он на самом деле, только после понимания того, что не было бы зла — человек не понял бы добра, вы получите помощь и понимание даже от тех, от кого вы бы никогда и не ждали помощи.
Все родственники, а особенно мой отец выражает безмерную благодарность и низкий поклон за проделанную работу.
Посмотрите на жизнь шире, Все мы Ангелы в этом мире,
Каждый из нас рождается, Но с жизнью часто играется,
Она пролетает как молния, Оставляя за собой яркие воспоминания… и опыт..
Да прибудет с вами Любовь. Спасибо.»
Александр (личный сеанс)
3.07.2013г.
После занятия, прошлой ночью, я обратилась к Высшему Я с просьбой показать мне ту программу, которая наиболее важна для меня сейчас. Был показан паб. Вначале он был заброшенный и пустой, но как только я там появилась, то он моментально наполнился посетителями. Со всех сторон туда стали приходить люди, делать заказы, есть и пить. Я проходила между рядами этих незнакомых людей, детей и как бы наблюдала за ними…….. Утром делала все то, что положено «по обязательной программе» и после «волны дня» кстати, очень активной сегодня, я обратилась к Высшему Я с просьбой, разъяснить сон. Ответ был такой …..эти души нуждаются в помощи, поскольку не могут самостоятельно уйти отсюда. Благодарю Силы и Инессу от всего моего сердца и с любовью
Ирина (курс "Обучение Энергиям")
9.08.2013г.
«На личную консультацию я решилась сразу, к этому моменту у меня накопилось очень много вопросов на которые я не могла найти ответы. И о чудо, я могу пообщаться с Высшим Разумом. Такое согласитесь в жизни людей бывает не часто. В первую очередь меня интересовали вопросы по здоровью, потом по работе и личные духовные вопросы. В процессе консультации мне выдали неожиданную для меня информацию, касающуюся моего предназначения. Высшие Силы очень мягко рекомендовали мне не отказываться от моего духовного предназначения, которое может вывести меня на более высокую ступень развития, что непосредственно может коснуться и работы и взаимоотношений в жизни.
Они объяснили мне некоторые моменты, откуда началась та или иная проблема по здоровью и как с этим справиться и перестроиться на другую, положительную реальность. Конечно же я буду стараться придерживаться всех рекомендаций, я верю , что это изменит мою жизнь. Все, что было сказано для меня, нашло отклик в моей душе. Неожиданный ответ был дан на вопрос по работе. Высшие Силы рекомендовали мне развивать свои навыки и умения совершенно в неожиданной для меня сфере, которая связана с помощью людям.
Прослушивая запись, постоянно открывается новый пласт информации, который сразу и не заметишь, она как будто распаковывается в твоей голове.
Я очень благодарна Инессе, ее таланту и ее нужному призванию и предназначению. Она тот канал, который необходим многим людям, чтобы связаться с Высшими Силами и получить ответы на вопросы, наставления, поддержку и помощь в жизни. Большое спасибо Инессе и Высшим Силам. Желаю и дальше нести свет и знания это благородная и нужная стезя.»
Участник (личный сеанс)
30.09.2013г.
«Меня зовут Елена, мне 36 лет. На момент консультации находилась в затруднительном положении в жизни, в разводе, воспитываю 3 детей, без мужа, пытаясь все организовать по дому и заработать денег на жизнь.
Обратилась с вопросом о своем предназначении, о жизненном пути, талантах, семейной ситуации, по здоровью.
На консультации первый раз, на общение ко мне вышла учительская система Ноосферы.
Что меня особенно впечатлило в ответах: мне сказали, что свои задачи я не выполняю и их у меня три. Первая -это отношения с мужчинами, с которыми у меня проблемы. Оказывается моя задача общаться с мужчинами и так с ними взаимодействовать через свою женскую сексуальность, помогая им становиться лучше и вернуться на роль покровителя семьи. Чего я в себе не принимала и осуждала, хотя это мое предназначение.
Второй задачей есть общение с детьми, забота о детях школьного возраста. Эта информация так легко легла на мою идею сделать свой бизнес- частная продленка для детей, чем я очень вдохновилась. И третья задача — это исследовательская тема, в целительстве.
Очень понравились комментарии, как делать, чтобы мои дети меньше болели. Например, необходимо зажигать по всем комнатам свечи для очищения от негативной энергии и работать с биополем детей.
А заключительным наставлением было — кардинальная смена образа на яркий ухоженный женственный образ, как раз то чего мне сейчас очень не хватает.
Я благодарю Инессу и Высшие разумы Нооосферы.»
Елена (личный сеанс)
9.10.2013г.
«Я с трудом могу описатъ как я тронута до слёз( у меня слёзы как град лилисъ во время контакта) как я благодарна Инессе . У меня были подозрения о своём предозначении, на сеансе через Инессы были поставилены все точки над » и», более того, мне сообщили такую информацию обо мне, которую я совсем не ожидала, но оченъ благодарна что она раскрыла этот дар во мне. Я всё время незнала что конкретно я должна делатъ в этом вопласщении, как бы много талантов и умений, но никак немогла понятъ где этот мой единственный путъ, на чём я должна концентрироватсъя. Благодаря личной конультации я сейчас твёрдо ИДУ по пути своего предназночения. Я от всей души рекомендую её кто ,как я ,ещё незнает как бытъ, что делатъ, как решитъ ту или иную проблему. И чем раньше, тем лучше, пока не поздно… мы не так уж и долго живём в этом мире. Нам надо решитъ всё в этой жизни , и не братъ тот же тяжелый багаж в следующем воплащении, карму. У меня появилисъ смысл и вера в себя, что я достойна и что я могу сделатъ всё что захочу. » НЕМОГУ, НЕДОСТОЙНА, И ПРОЧИЕ СЛОВА С НЕ » БОЛЬШЕ НЕСУЩЕСТВУЮТ В МОЁМ ЛЕКСИКОНЕ. От всего средца желаю Инессе СЧАСТЬЯ И ЛЮБВИ, ОГРОМНОЕ ДЕЛО ОНА делает для нас- помогает понять кто мы естъ. Благодарствую.»
Участник (личный сеанс)
28.11.2013г.
«За последнее время в моей жизни скопились проблемы…Они были связаны с моим духовным развитием и со стагнацией в творчестве.
Я обращалась к своему Высшему Я, много медитировала, получала ответы, но правильно ли я их интерпретирую, не была уверена…Поэтому решила обратиться к Инессе за личной консультацией…
Ченнелинг с Высшими Силами меня поразил и, как я сейчас понимаю, он был для меня единственным средством для развязывания узлов в моей жизни…Силы сказали каково мое предназначение в этом воплощении, какова моя миссия и как успешно ее исполнить…Я наконец узнала из какой системы пришла на Землю моя душа…Раньше в своих медитациях я почти ежедневно выходила на связь с родственными душами духовного мира, но откуда я родом, не предполагала…Теперь у меня есть Дом.. .и уже несколько дней я просто от этого счастлива… там у меня есть духовные родственники, которые наблюдают за мной и помогают мне…
На сеансе Силы провели со мной небольшую медитацию, показали как выходить на свою систему…и после нескольких дней практики сознание ,действительно, значительно расширилось…
Силы объяснили, что если я не буду исполнять свое предназначение — художественное творчество в области живописи , — то буду попадать в неприятные ситуации. Показали как настраиваться на процесс…для меня была очень важна такая мысль, что необходимо изображать не то как я чувствую тонкий мир, а как тонкий мир чувствует то , что происходит здесь. Она была ключевой ….
На ченнелинге мне подтвердили, что я верно предполагала о 2 моих реинкарнациях…Раньше это казалось почти невероятным для логического ума, но глубоко в душе я это знала…Так же подтвердили мои предположения о моих друзьях и ближайших родственниках…Кто они ,какую роль играют в моей жизни, даже если они от деструктивных сил…
Я увидела многие вещи ,происходившие в моей жизни как бы с другого ракурса… Я бесконечно благодарна Инессе за ее труд и помощь.. я обрела надежду и у уверенность ,что все искривления в мой жизни исчезнут и все будет хорошо…физическое состояние стало лучше… Огромное спасибо!!»
Наталья (личный сеанс)
23.12.2013г.
«Первое впечатление было несколько смутным, потому как я не ожидала, что мой Контакт с Высшими и раскрытие себя пойдёт через Таро. И было ощущение. что я ничего не поняла, что мне ещё сказали и посоветовали))) Но прошло несколько минут. и пошла активная мозговая и энергетическая деятельность. Словно внутри что-то открылось, до этого закрытое. Пошёл мягкий, особенный, не знакомый, но по ощущению близкий и родной Поток. Мягкий и сильный одновременно. Тело словно стало шире, а точнее, границы тела словно размылись, стали более гладкими. Прилив энергии. И очень спокойный сон и раннее пробуждение.
Перед сном поймала себя на ощущении того. что у меня не болит спина и поясница, которые у меня были повреждены ещё года 2 назад и около месяца меня очень сильно беЗпокоили болями и ломотой. Так же было ощущение. что в районе позвоночника на уровне повыше лопаток что-то «встроено». Как пластина. И я мысленно дала разрешение и попросила убрать все мешающие мне программы и загрузить необходимое…
И ещё очень интересная вещь: появилось какое-то новое ощущения своей речи, слов. общения. Я стала словно смелее и увереннее в своих словах. Мне стало легче изъясняться и доносить открыто свои ощущения и мысли! И появился какой-то лёгкий акцент в голосе:))) И на уровне горла, внутри ощущаю какой-то новый язык, которым говорят без слов, а именно некой воссоздаваемой горлом частотой, вибрацией.»
Участник (личный сеанс)
16.01.2014г.
«Я проходил обучение во второй группе. В настоящий момент ощущаю устойчивые изменения в следующих направлениях:
1. Улучшилось состояния физического тела. Заметно повысилась мышечная сила и выносливость. Ощущается энергетическая наполненность.
2. Сознание и восприятие информации стали четче.
3. Стал глубже отслеживать работу своих ментальных программ. Появилось некоторое понимание механизма их действия и причин появления. Легче пересматриваю свою точку зрения, меняю свое внутреннее состояние в плане настроя и чувств.
Выражаю большую благодарность Силам и Инессе за обучение!
Желаю всем успехов!»
Анатолий (курс "Обучение Энергиям")
23.01.2014г.
«Инесса, еще раз хочу сказать Благодарю за консультацию!
Для меня было большим откровением то что сказали Силы через контактера. Во первых Силы убрали у меня двойника, который образовался в результате практик, похоже я что то делал не то .Этот двойник забирал мою энергию, и я действительно видел сам, что мне было хуже, только не понимал почему. Затем было еще одно откровение, оказалось на меня еще в молодости была наложена порча, венец безбрачия.И это очень сильно отразилось на моем здорови и отношениях с женщинами. Силы убрали это с помощью Архангела Михаила и дали медитацию для восстановления организма. После чена я стал совершенно другим человеком и Мир видится мне ярче и красивее!»
Сергей (личный сеанс)
2.02.2014г.
«Предполагал, что личная консультация станет значимым событием в жизни, но результаты превзошли все ожидания.
Надо сказать, что к настоящему моменту своей жизни, несмотря на многолетнее изучение теории и практики различных эзотерических знаний, я подошел к ощущению некоторой стагнации, «закисания» на пути духовного роста. Принимая постулат «в каждый момент времени все идет в Божественном совершенстве, наилучшим образом для роста Души», все же хотелось более четко представлять свой путь в воплощении, четче представлять, кто я есть, как в структуре Мироздания в целом, так и на Земле, в частности. И, чтобы количество накопленных знаний и навыков начало перерастать в качество, мне нужен был «волшебный пендель»).
Личная консультация стала не просто пенделем, это был «взрыв».
Вступительное слово Сил, с информацией о моем «происхождении», ошеломило, спутав все карты, заготовленный перечень вопросов сразу рассыпался. Дальше больше — передача Дара, ответы и советы Сил по реализации предназначения — энерго-информационный поток был настолько мощным, что меня, в буквальном смысле, «колотило» физически. «Контрольным в голову» стала информация по принадлежности к одной из Структур Космоса — я долго вслушивался в последнюю фразу, сомневаясь, правильно ли расслышал.
Сейчас, по прошествии времени, многократно переслушав аудиозапись, с каждым разом понимая все новые уровни и слои информации, могу сказать — пазл сложился. Полученные ответы свели воедино многочисленные кусочки мозаики — различных событий прошлого, размышлений и сомнений, терзающих в разное время, мотивы поступков, отношение к жизни, людям и миру, видение себя внутри этой картины на протяжении жизни. Я стал другим, и это, действительно, новый уровень.
Инесса, ты Ангел). Поклон тебе и Благодарность, не имеющая границ, за твое Служение Свету, за помощь, оказываемую человечеству на пути духовного роста, на пути Вознесения.»
Сергей М., Россия (личный сеанс)
22.03.2014г.
«Всем здравствуйте! Два месяца назад я прошла личную консультацию у Сил через Инессу. Я тогда, можно сказать, была без пяти минут в депрессивном состоянии, поскольку я живу в коммунальной квартире и сосед вместе с моим мужем пили до непристойного состояния, а мне нужно было принимать послания с Тонкого плана. Пришли новые для меня Силы и я не всегда понимала — где и что, и как, были сомнения в своих контактерских способностях.
Пройдя эту личную консультацию, уверенней стала в получении информации. Но я сегодня не об этом хочу вам сказать. Меня в моей жизни всюду окружают алкоголики. Порой я была излишне эмоциональна по отношению к ним и, в тоже время понимала, что это идет кармическая отработка.
И вот, после личной консультации, происходят чудеса, связанные с алкоголиками в моем окружении. Пьяный сосед, который энергетически питался и нарушал мой покой и режим, практически не появляется на мои глаза. А муж, как бы вам сказать, если смотреть как он скатывался до этого состояния на протяжении нескольких лет, ход его действий или поведения был в обратном направлении — где то в течение одного месяца и сейчас он ведет трезвый,здоровый образ жизни.
Хочу отметить, что личная консультация очень многое помогла переосмыслить, осознать и понять свои цели и задачи в этой жизни. Для меня личная консультация сменила мое мировоззрение. Здесь, важно — довериться Силам и выполнять их рекомендации.
Моя искренняя сердечная благодарность драгоценной нашей Инессе. Не каждый контактер возьмет на себя такую ответственность. Прими милая Инесса от меня низкий поклон. Преклоняюсь пред тобой! Через тебя идет помощь людям, через тебя раскрываются сердца людей и происходит раскрытие способностей. СПАСИБО! БЛАГОДАРЮ!»
Татьяна (личный сеанс)
18.05.2014г.
«НАМАСТЕ, РЕБЯТА! Приветствую Всех и Сердечно Благодарю ИНЕССУ, за ее уникальный и такой нужный Дар,от Чистого Сердца Поклон Вам до Земли, Кто-нибудь,скажи мне несколько лет назад о такой возможности общения с Силами,как минимум я,просто рассмеялся-бы в глаза,этому человеку,Удивительный феномен,Обязательно воспользуйтесь возможностью задать свои вопросы,такой опыт реально делает человека, более зрелым и мудрым,Во время сеанса,я задавал разные вопросы,один из них был о курации Силы просто обескуражили меня ответом,оказывается у меня ее нет и в принципе,курация,только тормозит человека в своем развитии,скажу просто,я стал взрослым в этот момент,Совпало все так,что сеанс прошел практически в один день с днем моего рождения и для меня, это очень символично,теперь получается,скажу без преувеличения,что я родился дважды,физически и после сеанса,обретя ясность, мотивацию и новые перспективы,Дано было очень многое, рекомендации по личной жизни,что то-же,произвело сильное впечатление и многие другие подсказки о которых я да-же не просил,,, а по завершении сеанса Силы,через поток направленный на меня,убрали программы и установки,которые,уже отслужили свое,что сопровождалось сдавливанием головы и вибрациями в моей многострадальной чакре Манипуре,которая в свою очередь пела весь следующий день,доставляя мне кучу приятных ощущений, так-же ушла ответственность,за некоторые события в моей жизни , носил ее в себе ,почти 20 лет,Все,что описано мной выше произошло со мной во время сеанса и уже на следующий день,просто вдумайтесь в эти слова,если ты искренне веришь и нуждаешься в помощи,ТЕБЕ,БУДЕТ ДАНО!!!Всем удачи и низкий поклон,Огромное Спасибо Силам и Инессе! НАМАСТЕ!»
Алексей М. (личный сеанс)
17.07.2014г.
«Здравствуйте, Inessa. Спасибо Вам большое за проведенный личный контакт с силами Света. Я сам давно занимаюсь эзотерическими практиками, литературой, медитациями. Имею свое внутреннее видение своих жизненных ситуаций.
Наступил момент, когда я решил попробовать личный контакт с Силами Света через Ваш канал. Это действие сильно впечатлило! Одно дело работать со своей информацией, которая смешана с человеческим пониманием своих жизненных процессов (в основном основанных на сомнениях и внутренних страхах) и интуицией, другое дело услышать видение ситуаций со стороны Сил Света. Вопросы мои были о моих эзотерических практиках, бизнесе и личных отношениях в семье! Силы Света настраиваются на тебя, твоих родителей и близких (если в этом есть необходимость) и говорят о тебе, то, что не спрятано под покрывалом иллюзии — Силы мне показали, что я по большей части стал увлекаться энергиями, и начал отходить от самой ЖИЗНИ!! Это меня конечно, поразило! С этим связаны и остальные вопросы (проблемы с человеческой точки зрения), которые у меня есть — проблемы в бизнесе и в личных отношениях с супругой! Силы Света мягко и можно сказать «отечески» ставят тебя на место и очищают от Собственных Иллюзий, возвращая в реальность! Дают очень прямые и дельные советы, как решить свои проблемы! Я после контакта начал многое переосмысливать в Своей жизни! Какие-то мои видения подтвердились, а какие-то были развеяны безжалостно! Это реальный и живой разговор в Любви, иногда Юморе и глубокой поддержке тебя! Если читатели данного отзыва хотят получить свой «аттестат» зрелости и хотят «повзрослеть», выйти из иллюзорного видения своей Жизни — то Личные консультации это, то, что необходимо. Однако надо быть готовыми услышать самое неожиданное для себя Самого! А это и есть ПРАВДА!
Еще раз Спасибо за Контакт! Любви, Радости и Света нашей Планете и Всем Человекам!»
Степан (личный сеанс)
12.11.2014г.